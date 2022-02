Guerra in Ucraina, l’accusa: giocattoli pieni di esplosivo per uccidere anche i bambini (Di domenica 27 febbraio 2022) Guerra in Ucraina sempre più crudele, con giocattoli che nascondono bombe. Una crudeltà inimmaginabile. Ma è questa l’accusa lanciata dalla parlamentare Ucraina Verchovna Rada attraverso un post su Twitter. «La Russia colpisce donne e bambini. L’obiettivo è provocare panico e farci arrendere. Nella regione di Sumy, gli aerei disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo». l’accusa è pesantissima ed è partita inizialmente da fonti dell’amministrazione militare: sarebbe però tutta da verificare, perché contrasterebbe con le modalità dell’occupazione della città Sumy, avvenuta in maniera meno problematica rispetto ad altre città ucraine. Ma essendo arrivata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022)insempre più crudele, conche nascondono bombe. Una crudeltà inimmaginabile. Ma è questalanciata dalla parlamentareVerchovna Rada attraverso un post su Twitter. «La Russia colpisce donne e. L’obiettivo è provocare panico e farci arrendere. Nella regione di Sumy, gli aerei disperdonoper, telefoni cellulari e oggetti di valoredi».è pesantissima ed è partita inizialmente da fonti dell’amministrazione militare: sarebbe però tutta da verificare, perché contrasterebbe con le modalità dell’occupazione della città Sumy, avvenuta in maniera meno problematica rispetto ad altre città ucraine. Ma essendo arrivata ...

