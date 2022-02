Deposito petrolifero colpito alle porte di Kiev: si teme un disastro ambientale (Di domenica 27 febbraio 2022) Leggi Anche L'Europa arma l'Ucraina: Berlino invia armi anticarro e missili a Kiev, si muovono anche Italia e Francia Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 febbraio 2022) Leggi Anche L'Europa arma l'Ucraina: Berlino invia armi anticarro e missili a, si muovono anche Italia e Francia

Advertising

tancredipalmeri : Se state vedendo in questo momento le immagini in diretta del cielo in fiamme alle porte di Kiev, media dell’Est ri… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev non cede, Putin invia altri carri armati in #Ucraina. Colpito un deposito petrolifero. Anche Kharkiv… - HuffPostItalia : Doppio assedio: Kiev e Kharkiv. I russi colpiscono un gasdotto e un deposito petrolifero - ValerioPastore1 : Le forze militari russe colpiscono un deposito petrolifero. Putin non sa fare la guerra manco per il petrolio! - nnate41 : RT @CSuvorina: Un istituto tecnico a 40km da Kyiv distrutto dai missili russi, a pochi passi dal deposito petrolifero di Vasylkiv. #RussiaU… -