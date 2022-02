Da Anonymous ai malware | l’arte della guerra cyber Scrive Galtieri Cy4Gate

(Di domenica 27 febbraio 2022) Diceva il generale Carl Von Clausewitz, nel suo famoso trattato di strategia militare “”, del 1830, che “lanon è che la continuazionepolitica con altri mezzi, essa è un atto di forza per disarmare il nemico e ridurre l’avversario al nostro volere”. La degenerazione a cui abbiamo assistito tra Russia e Ucraina, a cui è conseguita l’invasione territoriale, fa nuovamente riecheggiare come attuali le parole dello stratega prussiano, e anima le discussioni sui giornali, nei blog e nei salotti dei think tank di tutto il mondo intorno a unacombattuta su più fronti: alla tradizionale mobilitazione fisica di truppe e mezzi terrestri, navali e aerei russi, si affiancano tattiche più subdole, apparentemente meno distruttive (ma di certo non meno nefaste) dei conflitti ...

... i siti web ucraini sono stati danneggiati e messi off - line con unche ha cancellato una ... fornendo dati ai gruppi di hacker - il principale è- che hanno attaccato siti ...Dal Cremlino - preso di mira dal collettivo- è in atto un cyberattacco su più livelli. E preoccupa soprattutto ,che sta attaccando i siti governativi ucraini, le banche e gli ...Cos’è Anonymous: quando è nato e qual è il suo scopo. Il gruppo di hacker Anonymous di sé scrive, in un comunicato pubblicato su Twitter, di essere un progetto di collaborazione con attivisti di diver ...Hackers claimed breach Belarusian defense manufacturer Tetraedr, obtaining more than 200 gigabytes of emails and subsequently leaking the data.