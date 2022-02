Bombe su Kiev | la città di Civitavecchia accoglierà i profughi ucraini

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 27 febbraio 2022)– La Lega chiama e leamministrate dal Carroccio rispondono presente. In queste ore, infatti, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, responsabile Enti Locali nel Lazio per il Carroccio, ha annunciato: “Dinanzi alle scene di guerra e sofferenza che abbiamo visto in questi giorni in Ucraina non possiamo rimanere indifferenti. È per questo che oltre ad auspicare la fine delle ostilità ci diciamo pronti ad accogliere sin da subito iche scappano dalle zone di conflitto. I comuni del Lazio dove amministra la Lega sono pertanto disponibili a fornire vitto e alloggio e tutta l’assistenza necessaria, attraverso le proprie strutture, alle famiglie provenienti dal fronte. I prefetti delle province interessate verranno informati quanto prima della nostra disponibilità, in vista delle migliaia di ...