Ucraina, Mia e l’altro bambino nati in un rifugio antiaereo di Kiev. Una luce nell’ora più buia (Di sabato 26 febbraio 2022) Siamo al terzo giorno di guerra in Ucraina. Mentre le bombe e i missili russi continuano a colpire Kiev e le altre città del Paese, i civili che non possono combattere si rifugiano dove possono, nei nascondigli e nei rifugi antiaerei. Qui, sottoterra, alcune mamme ucraine sono costrette a partorire i propri bambini. Come Mia, la bambina simbolo nata in un rifugio antibombe a Kiev, o come un altro bambino, nato nel seminterrato di un ospedale ucraino, visto che la sala parto era stata distrutta dalle bombe. Mia, la bambina nata in un rifugio antiaereo di Kiev, in Ucraina Mia è nata in un rifugio antiaereo di Kiev, mentre nella capitale imperversa la guerra. Le bombe colpiscono gli ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Siamo al terzo giorno di guerra in. Mentre le bombe e i missili russi continuano a colpiree le altre città del Paese, i civili che non possono combattere si rifugiano dove possono, nei nascondigli e nei rifugi antiaerei. Qui, sottoterra, alcune mamme ucraine sono costrette a partorire i propri bambini. Come Mia, la bambina simbolo nata in unantibombe a, o come un altro, nato nel seminterrato di un ospedale ucraino, visto che la sala parto era stata distrutta dalle bombe. Mia, la bambina nata in undi, inMia è nata in undi, mentre nella capitale imperversa la guerra. Le bombe colpiscono gli ...

Advertising

GoalItalia : 'La mia coscienza non mi permette di giocare' ?? Szczesny si schiera al fianco dell'Ucraina e annuncia la decision… - crocerossa : ?? In #Ucraina 'la situazione può peggiorare in qualsiasi momento e le conseguenze possono essere imprevedibili'. Co… - FBiasin : Il presidente dell'#Ucraina #Zelensky: “Il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1, la mia famiglia com… - iosonoMG : @RobertaPaliotti @lucianocapone @Anpinazionale A casa mia si chiama cut&paste. O anche, scegliere pezzi che piaccio… - GolanTyr : Questa è Mia, nata nella metropolitana di #Kiev oggi, durante l'invasione russa in #Ucraina . È l'immagine della sp… -