Ucraina, entra in gioco la Turchia: chiude il Mar Nero alle navi russe. Erdogan si propone mediatore (Di sabato 26 febbraio 2022) entra in gioco la Turchia contro l’assedio russo a Kiev. Una difficile mediazione.Dopo 48 ore di invasione dell’Ucraina, la guerra si concentra sulla capitale, dove hanno fatto il loro ingresso decine di tank dell’esercito di Vladimir Putin. L’obiettivo del Cremlino è arrivare alla destituzione dello stesso Zelensky, (che Mosca smentisce) che finora ha rifiutato ogni offerta: proveniente sia dai russi sia dagli americani. In queste ore si è profilato un fatto nuovo. alle ore 15.36, le agenzie battono la notizia che la Turchia insiste per la mediazione tra Kiev e Mosca. E starebbe lavorando “per un cessate il fuoco immediato” per porre fine alle “sofferenze dell’Ucraina”. E’ quanto, secondo l’agenzia Anadolu, il presidente turco Recep ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022)inlacontro l’assedio russo a Kiev. Una difficile mediazione.Dopo 48 ore di invasione dell’, la guerra si concsulla capitale, dove hanno fatto il loro ingresso decine di tank dell’esercito di Vladimir Putin. L’obiettivo del Cremlino è arrivare alla destituzione dello stesso Zelensky, (che Mosca smentisce) che finora ha rifiutato ogni offerta: proveniente sia dai russi sia dagli americani. In queste ore si è profilato un fatto nuovo.ore 15.36, le agenzie battono la notizia che lainsiste per la mediazione tra Kiev e Mosca. E starebbe lavorando “per un cessate il fuoco immediato” per porre fine“sofferenze dell’”. E’ quanto, secondo l’agenzia Anadolu, il presidente turco Recep ...

