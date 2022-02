Russia annuncia: “Ora offensiva a tutto campo sull’Ucraina” (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l’offensiva in Ucraina “da tutte le direzioni”. Lo annuncia il portavoce del ministero della Difesa di Mosca. La Russia ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo afferma un funzionario del Pentagono, sottolineando che Vladimir Putin ha chiamato anche i riservisti per l’invasione. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, annuncia il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. “Chi sarà trovato in strada sarà trattato da nemico”. Ma mentre l’operazione russa in Ucraina continua, Zelensky lancia appelli a vertici Ue e capi di Stato affinché il suo Paese venga accolto nell’Unione e le banche russe vengano escluse dalla piattaforma ‘Swift’. Di questo parla con Draghi, che assicura assistenza e si dice d’accordo su Swift, poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Laha ordinato al suo esercito di allargare l’in Ucraina “da tutte le direzioni”. Loil portavoce del ministero della Difesa di Mosca. Laha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo afferma un funzionario del Pentagono, sottolineando che Vladimir Putin ha chiamato anche i riservisti per l’invasione. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko,il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. “Chi sarà trovato in strada sarà trattato da nemico”. Ma mentre l’operazione russa in Ucraina continua, Zelensky lancia appelli a vertici Ue e capi di Stato affinché il suo Paese venga accolto nell’Unione e le banche russe vengano escluse dalla piattaforma ‘Swift’. Di questo parla con Draghi, che assicura assistenza e si dice d’accordo su Swift, poi ...

