MFW 26 febbraio: c’è attesa per D&G e Trussardi (Di sabato 26 febbraio 2022) È scattata la quarta giornata della Milano Fashion Week 2022. Si parte con la sfilata di Ports 1961, per poi andare avanti con Ermanno Scervino e Jil Sander. Alla MFW 26 febbraio c’è grande attesa per l’evento di Dolce & Gabbana che alle ore 14 presenterà la nuova collezione Autunno-Inverno 2022/23 in viale Piave 24. Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) È scattata la quarta giornata della Milano Fashion Week 2022. Si parte con la sfilata di Ports 1961, per poi andare avanti con Ermanno Scervino e Jil Sander. Alla MFW 26c’è grandeper l’evento di Dolce & Gabbana che alle ore 14 presenterà la nuova collezione Autunno-Inverno 2022/23 in viale Piave 24.

Advertising

periodicodaily : MFW 26 febbraio: c’è attesa per D&G e Trussardi #MFW #DolceEGabbana #Trussardi #26febbraio @GallinaPatrizia - milleunoeventi : La rinascita di Totò Cascio. La gloria e la prova il suo libro. Il suo nuovo cinema paradiso 2.0 leggi qui… - GaviniGiovanni : @Moschino Moschino: Guarda la sfilata Moschino FW22 in diretta dalla MFW di Milano il 24 febbraio alle 19:00 CET!… - julietatrvs : RT @M_fashionweek: #milanofashionweek #milano #mfw Dal 22 al 28 febbraio,le sfilate autunno inverno 2022. 67 in tutto. Ecco il calendario:… - M_fashionweek : #milanofashionweek #milano #mfw Dal 22 al 28 febbraio,le sfilate autunno inverno 2022. 67 in tutto. Ecco il calenda… -