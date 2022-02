Il Posillipo si impone sul Lazio Brancaccio | “Vittoria importante e meritata”

Leggi su anteprima24

Preziosadel C.N.che, nella seconda giornata del Round Retrocessione, vince in trasferta contro la S.S.per 9-7 al termine di una partita condotta fin dai primi minuti. Tripletta al debutto per Abramson, doppietta per Di Martire che segna il gol decisivo della gara. I rossoverdi trovano cosi 3 punti davvero importanti per la salvezza. Il primo gol della partita è di Paride Saccoia che va a segno dopo 2 minuti, Spinelli è bravo su Checchini, Abramson trova la sua prima rete partenopea, la difesa rossoverde tiene bene gli attacchi dei padroni di casa. Il primo parziale si chiude sul 2-0 in favore del. Il secondo quarto si apre con una straordinaria rete di Abramson che sigla il 3-0. Spinelli riesce ad opporsi alla grande ad i tentativi della ...