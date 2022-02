Gazzi l’ex giocatore con la Daewoo usata | ora scrittore | «Ho giocato a calcio | c’è di peggio nella vita»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 febbraio 2022) I punti in comune con Alessandrosono numerosi. Li ho scoperti pochi giorni fa, quando ho deciso di realizzare l’intervista che leggerete fra breve. Siamo nati in una cittadina bellunese, Feltre, lui con qualche lustro di ritardo; abbiamo vissuto un anno a Viterbo, io allievo sottufficiale dell’esercito e lui calciatore, entrambi nel tentativo di dare un senso alle rispettive vite; siamo stati iniziati da napoletani, io all’educazione sentimentale da una ragazza di via San Domenico, al Vomero, lui alla professione dal suo agente Fulvio Marrucco; abbiamo avuto come primo mentore un altro napoletano, nel mio caso un ufficiale di artiglieria rigoroso e molto esigente, nel suo Massimiliano “Max” Favo, immagino che i lettori dai cinquanta in su se lo ricordino in alcune apparizioni fianco del secondopiù forte del mondo ...