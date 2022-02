CorSport - Il Milan alza la voce: per la prima volta interviene Maldini (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Il Milan fa sul serio, dopo anni di silenzio e di subalternità rispetto all'Inter nella corsa ai diritti televisivi della Serie A, ha alzato la voce chiedendo un incontro con il presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Il motivo? La tv pubblica Rai avrebbe ricevuto da parte dell'Inter un accordo in esclusiva per i diritti televisivi del campionato di calcio per la stagione 2018/2019 a fronte di un pagamento di 7 milioni di euro. Questo vuol dire che se il Milan volesse trasmettere in chiaro le proprie partite non potrebbe farlo, se non pagando l'intera cifra all'Inter. Una situazione assurda che va contro gli interessi degli altri club e che Cristiano Ronaldo, appena arrivato in Italia, dovrà sconfiggere.? Pioli, ma non solo: questa volta, anche Paolo Maldini è apparso ... Leggi su goalnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Ilfa sul serio, dopo anni di silenzio e di subalternità rispetto all'Inter nella corsa ai diritti televisivi della Serie A, hato lachiedendo un incontro con il presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Il motivo? La tv pubblica Rai avrebbe ricevuto da parte dell'Inter un accordo in esclusiva per i diritti televisivi del campionato di calcio per la stagione 2018/2019 a fronte di un pagamento di 7 milioni di euro. Questo vuol dire che se ilvolesse trasmettere in chiaro le proprie partite non potrebbe farlo, se non pagando l'intera cifra all'Inter. Una situazione assurda che va contro gli interessi degli altri club e che Cristiano Ronaldo, appena arrivato in Italia, dovrà sconfiggere.? Pioli, ma non solo: questa, anche Paoloè apparso ...

Advertising

CorSport : #MilanUdinese, #Udogie: “Gol di mano ed esultanza? Guardalinee indeciso, mi è andata bene…”??? - sportli26181512 : CorSport - Il Milan alza la voce: per la prima volta interviene Maldini: Pioli ma non solo: stavolta anche Paolo Ma… - MilanNewsit : CorSport - Il Milan alza la voce: per la prima volta interviene Maldini - napolista : Infortuni, il Corsport: #Lobotka ha qualche possibilità di essere convocato per #LazioNapoli #Anguissa vede il big… - Tomas1374 : Al #CorSport la FURIA #Milan è una piccola IRA Pioli, perché fa comodo al #Napoli ed evidenziare che le milanesi NO… -