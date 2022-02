Come raccontare la guerra agli studenti: i consigli di Stefano Rossi. Lo SPECIALE su OS TV [Live 28 febbraio ore 21] (Di sabato 26 febbraio 2022) La crisi fra Russi e Ucraina ha scosso il mondo intero: è guerra già da alcuni giorni e la situazione drammatica ha ricadute ovviamente anche sulla scuola. Dagli alunni più piccoli a agli studenti più grandi, c'è la consapevolezza che la guerra è reale ed è sotto i loro occhi attraverso i social, la tv e i giornali. L'articolo Come raccontare la guerra agli studenti: i consigli di Stefano Rossi. Lo SPECIALE su OS TV Live 28 febbraio ore 21 . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 febbraio 2022) La crisi fra Russi e Ucraina ha scosso il mondo intero: ègià da alcuni giorni e la situazione drammatica ha ricadute ovviamente anche sulla scuola. Dalunni più piccoli apiù grandi, c'è la consapevolezza che laè reale ed è sotto i loro occhi attraverso i social, la tv e i giornali. L'articolola: idi. Losu OS TV28ore 21 .

