Camionisti no-vax: la febbre canadese (Di sabato 26 febbraio 2022) La protesta dei Camionisti no-vax con i loro «Convogli per la libertà» al confine con gli Usa ha fatto scuola: altre organizzazioni americane vogliono ora marciare su Washington, mentre l’onda della rabbia, al grido di «Basta restrizioni anti Covid!» si allarga all’Australia e alla Nuova Zelanda, a Israele e alla Francia. Online circolano messaggi criptati con consigli su logistica, raccolta fonti e supporto tecnico, mentre la mobilitazione sostenuta da influencer di estrema destra e politici conservatori guadagna l’attenzione dei gruppi suprematisti. La vastità della protesta dei Camionisti no-vax che ha paralizzato per giorni il valico di frontiera più trafficato tra Canada e Stati Uniti ha trafitto i confini facendo scuola negli Usa, dove almeno tre organizzazioni nazionali e una costellazione di associazioni regionali stanno pianificando di ... Leggi su panorama (Di sabato 26 febbraio 2022) La protesta deino-vax con i loro «Convogli per la libertà» al confine con gli Usa ha fatto scuola: altre organizzazioni americane vogliono ora marciare su Washington, mentre l’onda della rabbia, al grido di «Basta restrizioni anti Covid!» si allarga all’Australia e alla Nuova Zelanda, a Israele e alla Francia. Online circolano messaggi criptati con consigli su logistica, raccolta fonti e supporto tecnico, mentre la mobilitazione sostenuta da influencer di estrema destra e politici conservatori guadagna l’attenzione dei gruppi suprematisti. La vastità della protesta deino-vax che ha paralizzato per giorni il valico di frontiera più trafficato tra Canada e Stati Uniti ha trafitto i confini facendo scuola negli Usa, dove almeno tre organizzazioni nazionali e una costellazione di associazioni regionali stanno pianificando di ...

Advertising

fanpage : Pugno durissimo in Canada contro i camionisti no vax che hanno bloccato la capitale Ottawa. Il Governo ha deciso di… - panorama_it : La protesta dei camionisti no-vax ha fatto scuola: organizzazioni Usa vogliono ora marciare su Washington. Mentre l… - Slake86091236 : Certo che il fascismo o comunismo da come vi va bene...non sono morti...l'inetto canadese ha bloccato i conti corre… - Mslauria77 : @valy_s La malattia è evidentemente la stessa altrimenti non si spiega da pro vax a pro ucraina ignorando Siria, Ye… - leaf_0 : È successo un paio di settimane fa. Pare che siano stati sanzionati con il blocco dei conti correnti, oltre a dive… -