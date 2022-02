Amici 20 | Giulia Stabile e le bellissime parole sul rapporto col fidanzato Sangiovanni

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Da quando ha fatto il suo ingresso nella scuola di20 lo scorso anno, la ballerinaha conquistato il cuore dei milioni di telespettatori del talent show condotto da Maria De Filippi e in poco tempo si è posta come esempio per le sue coetanee, che ne hanno ammirato la forza nel mettersi a nudo, mostrare le proprie debolezze e anche superarle. Proprio del suo percorso di crescita e di come ha superato le sue insicurezze ha parlatonel corso di una lunga intervista rilasciata al magazine Cosmopolitan. La ballerina ha per prima cosa raccontato come è nata la sua passione per il ballo: Una sera. Eravamo in un ristorante in cui vado spesso con i miei. C’era un ragazzo. Su una pista faceva balli di gruppo: mi rapisce, è magico e io non posso smettere di guardarlo. Sono andata verso di lui. Loro ...