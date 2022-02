Usura Napoli | prestiti con tassi fino al 100% Arrestato un 46enne

(Di venerdì 25 febbraio 2022)i a famiglie in crisi: arrestata madre e tre figlie, 25 febbraio 2022 "e tentata estorsione. Sono le accuse che hanno fatto scattare le manette per un...

Advertising

Armando70296762 : @AntonioIuffredo @Ross0261 @annatrieste Aggiungo che il barca si trova a ricostruire perchè è 'jut a capa asott' a… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, usura ed estorsioni al Vomero: arrestato un 46enne - biancacle : RT @mattinodinapoli: Napoli, usura ed estorsioni al Vomero: arrestato un 46enne - ottopagine : Usura e tentata estorsione approfittando della pandemia: arrestato un 40enne #Napoli - fattidinapoli : Napoli: Vomero, un arresto per usura e tentata estorsione - -

Ultime Notizie dalla rete : Usura Napoli

, prestiti usurai a famiglie in crisi: arrestata madre e tre figlie, 25 febbraio 2022 "e tentata estorsione. Sono le accuse che hanno fatto scattare le manette per un 46enne napoletano , finito agli arresti domiciliari per aver taglieggiato un piccolo ...I carabineri dihanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale dicon cui si applica la custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 46enne napoletano accusato die di tentata estorsione in danno di un piccolo artigiano. Il provvedimento trae ...L'indagine è partita dalla denuncia di un piccolo artigiano che, con un prestito di 4.500 euro, si è ritrovato in pochi mesi a dover versare fino al triplo della somma ...Arrestato dai carabinieri un usuraio di 46 anni che di fronte a un prestito di 4500 euro aveva chiesto interessi del 100% annui e poi aveva minacciato l'imprenditore ...