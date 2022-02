"Sei ridicola, mi dai fastidio. Con quella voce...". Sonia Bruganelli umilia Miriana Trevisan: un massacro in diretta tv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Scintille (forse le ultime) al Gf Vip. Questa volta la puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini inizia con un confronto a quattro. Nella mistery room della casa del Gf Vip arrivano Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Tutto avviene prima dell'uscita della Ricciarelli, che chiude la sua avventura al Gf vip. Si tratta di un confronto animato e che ha dato molti segnali di agitazione negli ultimi giorni nella casa di Cinecittà. Una spaccatura netta tra le quattro donne: da una parte Soleil e Katia e dall'altra Manila e Miriana Trevisan, attaccata dalla Sonia Bruganelli. Un cortocircuito senza fine. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, non ha gradito le uscite della showgirl nei confronti della cantante lirica. E quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Scintille (forse le ultime) al Gf Vip. Questa volta la puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini inizia con un confronto a quattro. Nella mistery room della casa del Gf Vip arrivano Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e. Tutto avviene prima dell'uscita della Ricciarelli, che chiude la sua avventura al Gf vip. Si tratta di un confronto animato e che ha dato molti segnali di agitazione negli ultimi giorni nella casa di Cinecittà. Una spaccatura netta tra le quattro donne: da una parte Soleil e Katia e dall'altra Manila e, attaccata dalla. Un cortocircuito senza fine. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, non ha gradito le uscite della showgirl nei confronti della cantante lirica. E quindi ...

