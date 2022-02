Sapone di Marsiglia | gli utilizzi che non immagini assolutamente

Leggi su formatonews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Hai in casa deldi? Prova ad utilizzarlo anche per i lavori domestici e come insetticida. Vediamo nel dettaglio come fare e cosa serve.di: gliche non tiOgnuno di noi avrà sicuramente in casa deldi, questo è famoso in tutto il modo per via delle sue essenze naturali. Ma non solo, questo prodotto oltre ad essere molto utilizzato per l’igiene personale può anche essere utile come alleato per le pulizie domeniche e anche come insetticida. Pensate che la sua storia ha origine nel XIV secolo ed è stato ideato proprio nella città francese ovvero. Questo è stato creato grazie alla miscela di oli vegetali, tra cui l’olio di oliva, che gli dona ...