Rublo e borse | lo choc economico per la Russia

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La Borsa di Mosca ha lasciato per strada in un mese un terzo della sua capitalizzazione e ilsi è profondamente svalutato già da prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Sono questi i due principali portati economici per ladella fase di acuta volatilità inaugurata dal deterioramento della situazione ai confini orientali e deflagrata con l’offensiva del 24 febbraio scorso. InsideOver.