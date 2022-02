Rai 1, salta l’intera programmazione: stop anche alla prima serata! (Di venerdì 25 febbraio 2022) salta l’intera programmazione di Rai 1 per oggi 25 febbraio, compresa la prima serata: cosa verrà trasmesso Altro appuntamento saltato dopo l’ennesimo cambio all’ultimo minuto sul palinsesto di Rai 1. La scelta è legata allo stesso motivo per cui ieri è saltata la sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 che è stata rimandata al 3 marzo. La Rai ha comunicato che anche stasera venerdì 25 febbraio salterà anche la puntata del noto show Il Cantante Mascherato. Il programma di Rai UnoMentre sulle varie reti Mediaset il palinsesto non ha subito variazioni e stasera andrà in onda la puntata del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, la Rai ha preso una decisione diversa. Stasera non andrà in onda lo show condotto da Milly Carlucci esattamente ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 25 febbraio 2022)di Rai 1 per oggi 25 febbraio, compresa laserata: cosa verrà trasmesso Altro appuntamentoto dopo l’ennesimo cambio all’ultimo minuto sul palinsesto di Rai 1. La scelta è legata allo stesso motivo per cui ieri èta la sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 che è stata rimandata al 3 marzo. La Rai ha comunicato chestasera venerdì 25 febbraio salteràla puntata del noto show Il Cantante Mascherato. Il programma di Rai UnoMentre sulle varie reti Mediaset il palinsesto non ha subito variazioni e stasera andrà in onda la puntata del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, la Rai ha preso una decisione diversa. Stasera non andrà in onda lo show condotto da Milly Carlucci esattamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai salta Salta anche Cantante Mascherato e non solo: programmazione 25 febbraio La programmazione di Rai 1 di venerdì 25 febbraio vede dei cambiamenti anche nella mattina della prima rete. Come successo già oggi, non andrà in onda Storie Italiane . Unomattina comincerà alle 9 e ...

Rai, sospesa la celebre fiction: i motivi dell’esclusione dai palinsesti fa discutere Di conseguenza gran parte della programmazione Rai potrebbe subire in itinere diversi cambiamenti. Fiction amatissima dai telespettatori e che puntata dopo puntata ottiene riscontri da record. Delusio ...

