Qui Genoa | 23 i convocati da Blessin per l’Inter | l’elenco completo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ida Alexanderper-Inter, match della ventisettesima giornata della Serie A Tra poche ore ilospiteràallo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova nell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. In vista della partita casalinga, Alexandarha diramatodei, composto da 23 giocatori. Da segnale le assenze di Zinho Vanheusden, Caleb Ansah Ekuban e Roberto Piccoli. Amiri, Badelj, Calafiori, Cambiaso, Destro, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Hernani, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Melegoni, Ostigard, Portanova, Rovella, Semper, Sirigu, Sturaro, Vazquez, Yeboah.deiper ...

Alexander Blessin, tecnico del Genoa: "Tutti crediamo alla salvezza. Io ci credo, questo deve essere chiaro: non molliamo assolutamente di un millimetro. L'Inter ha perso l'ultima partita e ora verrà ...