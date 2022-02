Prezzi benzina da record | con la guerra in Ucraina continueranno a salire | le ipotesi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 febbraio 2022). Lain atto e l’attacco definitivo all’da parte della Russia, sta spingendo sempre più in alto idi petrolio e gas. Così, il costo dellaalla pompa continua senza remore la sua incessante escalation e la sua folle corsa. I numeri per il carburante non sono mai stati così alti da quel lontano, ormai, 2012, mentre i recenti rincari del greggio saranno una sferzata non indifferente per le famiglie. Superati ormai i 100 dollari al barile Proprio dai primi colpi sparati nella notte di ieri, da parte delle truppe russe contro il paese ucraino, è immediatamente salito il prezzo del petrolio al barile. Ormai siamo ben al di sopra dei fatidici 100 dollari al barile. Gli analisti non hanno remore a sottolineare la possibilità di nuovi innalzamenti ...