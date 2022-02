Novellino | «Fischi a Insigne sono ingiusti I tifosi del Napoli dimenticano il passato»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex tecnico Walterha parlato a Radio KissKissall’indomani di-Barcellona.-BARCELLONA – «Ilcol Barcellona non ha fatto una bella partita ma ci sta. Spalletti non trasmette assolutamente insicurezza ai giocatori, ha trovato un Barcellona organizzato. Una partita andata male ci sta, ma ilha tutto per combattere fino alla fine per il campionato con Inter e Milan».– «Mi dispiace molto, non ci stanno per quello cheha fatto per il. Non è giusto, ci si dimentica quello che ha fatto nele quello che ha fatto ieri. Secondo me,è stato il migliore contro il Barcellona, ...

