Luca Argentero, pessima notizia per i fan dell’attore: non ce l’ha fatta (Di venerdì 25 febbraio 2022) I fan di Luca Argentero sono molto tristi per ciò che ha deciso la Rai. Ecco cosa è successo. Luca Argentero è un attore originario di Torino che ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello versione nip. Da quel momento in poi il suo successo è stato inarrestabile. Ha partecipato alla fiction di successo di Canale 5, Carabinieri. Ma ha anche recitato in Saturno contro, film di Ferzan Ozpetek, vincitore di numerosi riconoscimenti. Luca Argentero – Foto presa dal profilo di Instagram dell’attoreTra i film che ha fatto, ricordiamo Solo un padre, Lezioni di cioccolato, Diverso da chi? Il grande sogno, Oggi sposi, Noi e la Giulia, Coppermann, Io, Leonardo, Brave ragazze, ma anche collaborazioni ... Leggi su topicnews (Di venerdì 25 febbraio 2022) I fan disono molto tristi per ciò che ha deciso la Rai. Ecco cosa è successo.è un attore originario di Torino che ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello versione nip. Da quel momento in poi il suo successo è stato inarrestabile. Ha partecipato alla fiction di successo di Canale 5, Carabinieri. Ma ha anche recitato in Saturno contro, film di Ferzan Ozpetek, vincitore di numerosi riconoscimenti.– Foto presa dal profilo di InstagramTra i film che ha fatto, ricordiamo Solo un padre, Lezioni di cioccolato, Diverso da chi? Il grande sogno, Oggi sposi, Noi e la Giulia, Coppermann, Io, Leonardo, Brave ragazze, ma anche collaborazioni ...

Advertising

MarioManca : Eduardo Scarpetta, che vedremo ad aprile come protagonista insieme a Luca Argentero della serie «Le fate ignoranti»… - edosenzaemoji : avvisate questo fenomeno che il protagonista della sua tanta amata serie DOC si chiama Luca Argentero ed è diventat… - zazoomblog : Luca Argentero l’ex fidanzata senza mezzi termini: “È bellissimo ma…” - #Argentero #fidanzata #senza #mezzi… - AlessiaAlesia : RT @Angelic26629344: Ma il gf come ha fatto a passare da concorrenti come Luca Argentero a Nataly Caldonazzo e compagnia bella.. io veramen… - Angelic26629344 : Ma il gf come ha fatto a passare da concorrenti come Luca Argentero a Nataly Caldonazzo e compagnia bella.. io vera… -