LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: ultimo giorno, sarà caccia al tempo? Ferrari per la conferma (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della terza giornata di Test – La cronaca del day-2 di Test Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Test riservati alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Barcellona assisteremo a un day-3 particolarmente importante e da dividere in due parti. La sessione, come al solito, prenderà il via a partire dalle 09.00 e piloti e team dovranno lavorare molto per trovare la quadra in termini di bilanciamento soprattutto per i tanti problemi di pompaggio delle vetture in pieno rettilineo, come conseguenza dell’effetto suolo e della scelta di una messa a punto non ottimale. Nel pomeriggio Pirelli ha annunciato che attraverso ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della terza giornata di– La cronaca del day-2 diBuone bentrovati alladella terza e ultima giornata deiriservati alle monoposto del Mondialedi F1. Sul tracciato diassisteremo a un day-3 particolarmente importante e da dividere in due parti. La sessione, come al solito, prenderà il via a partire dalle 09.00 e piloti e team dovranno lavorare molto per trovare la quadra in termini di bilanciamento soprattutto per i tanti problemi di pompaggio delle vetture in pieno rettilineo, come conseguenza dell’effetto suolo e della scelta di una messa a punto non ottimale. Nel pomeriggio Pirelli ha annunciato che attraverso ...

