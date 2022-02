L’Inter non approfitta del pari del Milan: Blessin ferma Inzaghi (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua il momento difficile delL’Inter che frena ancora e impatta sullo 0 a 0 contro il Genoa. Il club nerazzurro frena a Marassi. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A continua la crisi dell‘Inter di Simone Inzaghi che non sfrutta il passo falso del Milan e frena a Marassi. La squadra nerazzurra mostra evidenti problemi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua il momento difficile delche frena ancora e impatta sullo 0 a 0 contro il Genoa. Il club nerazzurro frena a Marassi. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A continua la crisi dell‘Inter di Simoneche non sfrutta il passo falso dele frena a Marassi. La squadra nerazzurra mostra evidenti problemi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

