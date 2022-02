La finale di Champions League non si giocherà più in Russia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : finale Champions

Gli ultimi avvenimenti hanno portato l'UEFA a spostare la sede della prossimadiLeague, inizialmente in programma a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio. Non si giocherà più in ...LadiLeague in programma a San Pietroburgo il 28 maggio è stata spostata a Parigi allo Stade de France. Lo ha deciso l'Uefa alla luce dell'invasione Russia in Ucraina.Di seguito la notizia riportata dal sito ufficiale UEFA. CAMBIO SEDE – Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi e ha deciso di cambiare la sede della finale di Champions League 2021-2022 da San ...Ulteriori comunicazioni effettuate dopo la riunione» Per questo la UEFA, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato che convocherà per domani un comitato esecutivo straordinario. (Juventus News ...