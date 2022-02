IL PUNTO/Qui Bruxelles, nodo sanzioni e piano rifugiati (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un esempio? Il testo prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea va tradotto in tutte le 27 lingue dell'Unione. I leader dell'Ue, nel Consiglio europeo durato sei ore, hanno ... Leggi su ansa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un esempio? Il testo prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea va tradotto in tutte le 27 lingue dell'Unione. I leader dell'Ue, nel Consiglio europeo durato sei ore, hanno ...

IL PUNTO/ Qui Berlino, ora i tedeschi temono la guerra ANSA Nuova Europa IL PUNTO/Qui Bruxelles, nodo sanzioni e piano rifugiati Il nodo del terzo pacchetto di sanzioni, l'attesa per l'ondata di rifugiati ucraini. Bruxelles si risveglia dopo la lunga notte del vertice europeo con un secondo pacchetto di misure in più comminato ...

IL PUNTO/ Qui Londra, 'il sangue sulle mani di Putin' Il mondo "deve dimostrare" che Vladimir Putin non può restare impunito. Le parole di Boris Johnson, pronunciate nelle prime ore di oggi in una drammatica conversazione con il presidente ucraino Volody ...

