Guerra in Ucraina, la minaccia della Nato: “Terribile errore di Putin, la Russia pagherà” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bruxelles – Vladimir Putin ha commesso “un Terribile errore” ordinando l’invasione dell’Ucraina e la Russia pagherà “un prezzo severo sia economico che politico” per la Guerra innescata. La Nato condanna “nei termini più decisi possibili” l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia resa possibile dalla BieloRussia e sollecita Mosca a “cessare immediatamente il suo assalto militare, a ritirare tutte le sue forze dall’Ucraina e di fare marcia indietro sulla strada dell’aggressione che ha scelto”, si legge nel comunicato finale dopo l’odierno vertice dell’Alleanza. “L’attacco pianificato da tempo è brutale e completamente non provocato e ingiustificato”. “E’ stata ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bruxelles – Vladimirha commesso “un” ordinando l’invasione dell’e la“un prezzo severo sia economico che politico” per lainnescata. Lacondanna “nei termini più decisi possibili” l’invasione dell’da parteresa possibile dalla Bieloe sollecita Mosca a “cessare immediatamente il suo assalto militare, a ritirare tutte le sue forze dall’e di fare marcia indietro sulla strada dell’aggressione che ha scelto”, si legge nel comunicato finale dopo l’odierno vertice dell’Alleanza. “L’attacco pianificato da tempo è brutale e completamente non provocato e ingiustificato”. “E’ stata ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - CristinaAntonu : RT @vitalbaa: Nuovo stato di emergenza, tre mesi. Dovrebbe essere finalizzato solo a dare supporto alla Protezione civile europea per la gu… - sciantokescia : RT @LVDA_Acid: Ho sentito una favola. Parla di un paese chiamato Ucraina, ricchissimo di risorse, che purtroppissimo non si sono tramutate… -