Grande Fratello Vip, anticipazioni 25 febbraio 2022: daytime, spoiler e novità dalla casa (Di venerdì 25 febbraio 2022) La data della finale, quella del 14 marzo, che sembrava così lontana si avvicina e tra poche settimane verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality da mesi, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori, ma ora il gioco si fa ancora più duro e i concorrenti, che sono rimasti in casa, hanno tutti un solo obiettivo: vincere. Ieri Katia Ricciarelli, al televoto con Davide e Nathaly, ha dovuto abbandonare il gioco, tra non poche critiche (fuori e dentro). GF VIP: anticipazioni pomeridiano Nel corso del pomeridiano di oggi, venerdì 25 febbraio, si ripercorrerà la puntata andata in onda ieri. Al centro, quasi sicuramente, l'eliminazione di Katia Ricciarelli: era stata lei a fare un accorato appello al pubblico per essere mandata via, e così è stato.

