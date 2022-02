Genoa-Inter | le formazioni ufficiali | coppia Dzeko-Sanchez Blessin punta su Yeboah

Advertising

DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - news24_inter : Parla il centravanti #inter #dzeko - Fantacalciok : Genoa - Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - 100x100Napoli : Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter - fornara_stefano : Non vi preoccupate tanto il Genoa batte l’Inter e la Lazio travolge il Napoli così guadagnamo un’altro punto all’In… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 27ª giornata di Serie A ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 21.05).: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez; Ostigard, Sturaro, Baldej, Gudmundsson, Melegoni; Portanova, Yeboah.: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, ...L'Inter è chiamata a rispondere al Milan nel secondo anticipo del venerdì. A Marassi, i nerazzurri affrontano un Genoa alla disperata ricerca di punti per una salvezza che sembra sempre più utopistica ...Il Genoa affronta l'Inter di Inzaghi, reduce dalla sconfitta interna con il Sassuolo, con l'obiettivo di dare tutto per fare punti, centrando magari la prima vittoria del ciclo di Blessin che finora h ...