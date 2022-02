Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli parla di Noemi Bocchi: “Non l’ho presentata io a Francesco” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono una della coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono sposati nel 2005 e dalla loro unione sono nati tre figli. Nelle ultime settimane, però, la coppia è al centro del gossip per una presunta crisi. Dopo molte illazioni, Francesco Totti ha deciso di smentire seccamente il momento difficile. Ma le indiscrezioni continuano a parlare di un possibile feeling speciale tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi. Sulla vicenda è intervenuto Alex Nuccetelli, pr romano, attraverso un’intervista rilasciata a Il Messaggero, come riportato da Fanpage. Le dichiarazioni di Alex ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022)sono una della coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono sposati nel 2005 e dalla loro unione sono nati tre figli. Nelle ultime settimane, però, la coppia è al centro del gossip per una presunta crisi. Dopo molte illazioni,ha deciso di smentire seccamente il momento difficile. Ma le indiscrezioni continuano are di un possibile feeling speciale tra l’ex calciatore e. Sulla vicenda è intervenuto, pr romano, attraverso un’intervista rilasciata a Il Messaggero, come riportato da Fanpage. Le dichiarazioni di...

