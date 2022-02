Francesca Michielin su Sky con Effetto Terra (Di venerdì 25 febbraio 2022) Effetto Terra Nessun grado di separazione: tra uomo e ambiente serve trovare un nuovo equilibrio. Un approccio più consapevole che garantisca la salvaguardia del Pianeta. Non è un caso che Sky abbia scelto di affidare proprio a Francesca Michielin un progetto televisivo che punta a sottolineare l’importanza degli atteggiamenti green più virtuosi, anche e soprattutto nel quotidiano. La cantante, che da tempo promuove la consapevolezza ambientale tra i giovani, sarà protagonista (assieme ai suoi ospiti) di Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli, in onda dal 6 marzo su Sky Nature (tasti 124 e 404 del telecomando) e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. La nuova produzione originale Sky vedrà Francesca Michielin nei panni ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 febbraio 2022)Nessun grado di separazione: tra uomo e ambiente serve trovare un nuovo equilibrio. Un approccio più consapevole che garantisca la salvaguardia del Pianeta. Non è un caso che Sky abbia scelto di affidare proprio aun progetto televisivo che punta a sottolineare l’importanza degli atteggiamenti green più virtuosi, anche e soprattutto nel quotidiano. La cantante, che da tempo promuove la consapevolezza ambientale tra i giovani, sarà protagonista (assieme ai suoi ospiti) di. Guida pratica per terrestri consapevoli, in onda dal 6 marzo su Sky Nature (tasti 124 e 404 del telecomando) e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. La nuova produzione originale Sky vedrànei panni ...

