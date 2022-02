Cavallo di Troia di Putin o suo nemico? In Inghilterra si chiedono che fine farà ora Abramovich (Di venerdì 25 febbraio 2022) E ora che ne sarà di Roman Abramovich? Ora che la Russia e i suoi oligarchi dovranno affrontare le sanzioni dei Paesi occidentali, Gran Bretagna in prima fila, che fine farà “l’uomo che ha trasformato il calcio inglese quasi 19 anni fa, ed è diventato il più visibile degli oligarchi russi in una città che i cremlinologi chiamano Londongrad”? Se lo chiedono un po’ tutti in Inghilterra. Sam Wallace gli dedica un ritratto, cercando di sviluppare l’ambiguità del personaggio da molti ritenuto il primo Cavallo di Troia di Putin in Europa. “Il più famoso uomo d’affari russo del 21° secolo, che ha investito 1,5 miliardi di sterline per fare del Chelsea una delle più grandi potenze europee”. In Parlamento si discuteva di una possibile misura anche contro di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) E ora che ne sarà di Roman? Ora che la Russia e i suoi oligarchi dovranno affrontare le sanzioni dei Paesi occidentali, Gran Bretagna in prima fila, che“l’uomo che ha trasformato il calcio inglese quasi 19 anni fa, ed è diventato il più visibile degli oligarchi russi in una città che i cremlinologi chiamano Londongrad”? Se loun po’ tutti in. Sam Wallace gli dedica un ritratto, cercando di sviluppare l’ambiguità del personaggio da molti ritenuto il primodidiin Europa. “Il più famoso uomo d’affari russo del 21° secolo, che ha investito 1,5 miliardi di sterline per fare del Chelsea una delle più grandi potenze europee”. In Parlamento si discuteva di una possibile misura anche contro di ...

