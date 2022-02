Calcio | Sassuolo Dionisi ' Pronti per una Fiorentina in gran forma'

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopom l'Inter", dice il tecnico neroverde- Dopo essersi presi gli applausi per il successo sull'Inter per ilè il momento delle ...

"Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopom l'Inter", dice il tecnico neroverde- Dopo essersi presi gli applausi per il successo sull'Inter per ilè il momento delle conferme, domani sera alle 20,45 al Mapei Stadium contro una Fiorentina lanciata. "Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente - spiega mister Alessio Dionisi - e siamo ...... dopo la sconfitta casalinga subita contro il, gara terminata con il punteggio di 0 - 2 . ... Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto, e sarà ...'Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopom l'Inter', dice il tecnico neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) - Dopo essersi presi gli applausi per ...Il Sassuolo Calcio ha diramato la lista dei convocati di Alessio Dionisi per la partita con la Fiorentina di domani sera. Oltre ai solito Romagna, Djuricic, Obiang e Toljan, mancano all’appello anche ...