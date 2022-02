Alessandria | ufficiale gli arrivi di Barillà e Ariaudo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’comunica l’arrivo di due giocatori:saranno due rinforzi dei grigi in B L’pesca dal mercato degli svincolati per rinforzarsi e cercare forze fresche per la salvezza in B.glidi, svincolato a gennaio dal Monza, e di– «Nuovo arrivo in difesa per i Grigi con l’ingaggio di Lorenzo, di cui l’ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022., 32 anni, 308 partite in carriera e 10 gol, cresciuto nel vivaio della Juventus, è stato protagonista con Moreno Longo della promozione del Frosinone in A nel 2017/18.A lui va il benvenuto dell’...

Lo annuncia il club con un comunicato: 'Trentatreenne centrocampista, con 437 presenze in carriera, di cui 342 in B e 38 gol: questo l'identikit di Antonino Barillà', di cui l'ha ...Ecco il comunicato: ' Nuovo arrivo in difesa per i Grigi con l'ingaggio di Lorenzo Ariaudo, di cui l'ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022. Ariaudo, 32 anni, ...Non sarà alla Pistoiese il futuro di Antonino Barillà: l'esperto centrocampista classe '88 ha preferito restare in Serie B dopo l'ultima esperienza col Monza.