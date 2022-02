Alberto Matano parla da attivista: “Vorrei sposare il mio compagno. Una lobby alle mie spalle? No, solo talento”” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera, per raccontare la sua carriera e argomentare il suo “coming out”: Alberto Matano, cinquant’anni il prossimo settembre, viene dipinto dal settimanale Rcs addirittura come l’uomo degli ascolti Rai alle stelle (18%, meno di due telespettatori su dieci in media con La sua Vita in diretta. Un ritratto apologetico che lo definisce “Sex symbol, ragazzo della porta accanto, attivista”. Appunto quell’attivista è un termine alla moda per dire “militante”. Militante per cosa? La giornalista di Sette lo spiega ai lettori non nascondendo la sua ammirazione. «Ha usato la sua notorietà – dice – in veste di attivista facendo Coming out dopo lo stop del Ddl Zan in Senato e parlando di omofobia». Ecco, immaginate se ora un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera, per raccontare la sua carriera e argomentare il suo “coming out”:, cinquant’anni il prossimo settembre, viene dipinto dal settimanale Rcs addirittura come l’uomo degli ascolti Raistelle (18%, meno di due telespettatori su dieci in media con La sua Vita in diretta. Un ritratto apologetico che lo definisce “Sex symbol, ragazzo della porta accanto,”. Appunto quell’è un termine alla moda per dire “militante”. Militante per cosa? La giornalista di Sette lo spiega ai lettori non nascondendo la sua ammirazione. «Ha usato la sua notorietà – dice – in veste difacendo Coming out dopo lo stop del Ddl Zan in Senato endo di omofobia». Ecco, immaginate se ora un ...

eliophilia : Fermi tutti. Ma Alberto Matano quando ha fatto coming out? - 7Corriere : Su @7Corriere Michela Proietti @procorr intervista Alberto Matano @albmatano - _ControTendenza : Alberto Matano: «Ho un compagno e vorrei sposarmi, ma per i figli forse è tardi» (non è mai troppo tardi)… - TeleradioNews : Le telecamere de 'La Vita in diretta' (RaiUno) dalle ore 15.30 di venerdì 25 febbraio di nuovo in città. Il condutt… - TeleradioNews : S.Maria C.Vetere. Torna la RAI venerdì pomeriggio per il caso di Angela Iannotta - Le telecamere de 'La Vita in di… -