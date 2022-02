Accusa un malore mentre guida la sua auto vicino al cimitero: i passanti lo vedono con la testa appoggiata al volante e attivano i soccorsi. ... (Di venerdì 25 febbraio 2022) ANCONA - Delle sue difficoltà se ne sono accorti alcuni passanti che hanno subito attivato i soccorsi. Erano da poco passate le 17 quando vicino al cimitero di Posatora un uomo di 70 anni al volante ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 25 febbraio 2022) ANCONA - Delle sue difficoltà se ne sono accorti alcuniche hanno subito attivato i. Erano da poco passate le 17 quandoaldi Posatora un uomo di 70 anni al...

Advertising

TG24info : #Ferentino – Accusa un malore e cade sotto il trattore, muore 74enne | - GiornaleCilento : Polla, accusa malore e cade in una cava: morto 80enne - Massimo50677458 : Mezzana: accusa un malore, elitrasportato da 118 in ospedale a Biella VIDEO - - newsbiella : Mezzana: accusa un malore, elitrasportato da 118 in ospedale a Biella VIDEO - FAMAWIPP : RT @m_robella22: ??BANNATEMI PURE, NON ME NE FREGA UN CAZZO?? Livorno??22/02/22: “IL MALORE FATALE” ??NOTO BARISTA ACCUSA UN DOLORE AL PETTO… -