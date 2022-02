Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 26 febbraio al 4 marzo 2022: Jimmy lascia Napoli? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 ci svelano che a Palazzo Palladini non mancheranno momenti di tensione. Se da un lato l’arrivo delle gemelle crea scompiglio, dall’altro c’è un personaggio molto amato della soap, che potrebbe lasciare Napoli. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 L‘arrivo delle gemelle provoca il caos in casa Sartori. Rimane tuttavia un mistero il vero motivo che le hanno condotte a Napoli. Intanto la presenza di Virginia al San Filippo continua a rendere più complicati i rapporti ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi Unaldal 26al 4ci svelano che a Palazzo Palladini non mancheranno momenti di tensione. Se da un lato l’arrivo delle gemelle crea scompiglio, dall’altro c’è un personaggio molto amato della soap, che potrebbere. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.Unal, trame puntate dal 26al 4L‘arrivo delle gemelle provoca il caos in casa Sartori. Rimane tuttavia un mistero il vero motivo che le hanno condotte a. Intanto la presenza di Virginia al San Filippo continua a rendere più complicati i rapporti ...

