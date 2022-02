Ucraina, Mosca: "Niente attacchi sulle citta', solo le infrastrutture militari vengono colpite" (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Le forze armate della federazione russa non stanno lanciando alcun attacco missilistico, aereo o di artiglieria sulle citta' ucraine. Le guardie di confine ucraine non hanno opposto resistenza e le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Le forze armate della federazione russa non stanno lanciando alcun attacco missilistico, aereo o di artiglieria' ucraine. Le guardie di confine ucraine non hanno opposto resistenza e le ...

