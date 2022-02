Ucraina | il presidente Cea-Pme Maurizio Casasco | Si fermino subito le armi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Quanto sta accadendo in queste ore indesta sgomento e preoccupazione nei cittadini e negli imprenditori europei. Si rischia un conflitto nel cuore dell'Europa in un momento in cui non si sono ancora del tutto superati i terribili effetti della crisi pandemica e mentre la piccola e media industria, caposaldo dell'economia del Continente, sta lavorando alacremente alla ripresa. Ci auguriamo che la diplomazia e il buonsenso abbiano la meglio e che si arrivi al più presto a un cessate il fuoco e a una soluzione di pace”. Lo dichiaradi Cea-Pme (la Confederazione europea delle Pmi, che raccoglie le associazioni di 26 Paesi, 2,1 milioni di imprese e 18 milioni di dipendenti) e di Confapi.

#Ucraina, Draghi: L'Ucraina è un Paese europeo, una Nazione amica, una democrazia colpita nella propria legittima sovranità - #Ucraina, dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi - #RussiaUkraineConflict In un discorso alle 4 del mattino ore italiane, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'invasione dell'Ucraina - 'L' #Ucraina è un Paese Ue, una nazione amica e una democrazia colpita nella legittima sovranità. Esprimo solidarietà piena

Alla riunione hanno partecipato: il presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi per l'ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina. Il presidente Ceferin ha convocato un esecutivo straordinario domani per le "necessarie decisioni". "Condanniamo fortemente l'invasione russa dell'Ucraina", sottolinea la Uefa. La presidente Francesca Basanieri: "No alla guerra. Bombardamenti russi a uno stato sovrano in spregio del diritto internazionale. Minaccia all'assetto democratico dell'Europa. Vicinanza alle donne ucraine". La condanna unanime dell'Occidente. La minaccia di Putin: "Non intervenite". Bombardamenti in diverse città, anche a Leopoli. L'invito alla popolazione: "Rifugiatevi in sottopassi e bunker".