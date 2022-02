Soleil Sorge racconta un tragico incidente stradale al Grande Fratello Vip6: “Si è tolto la vita”, il video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Soleil Sorge ha portato avanti la sua esperienza al Grande Fratello Vip6 da vera protagonista. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è legata ad Alex Belli, creando un triangolo amoroso che è stato al centro delle dinamiche del reality show. L’attore ha abbandonato la Casa a dicembre, ma nelle scorse settimane vi ha fatto rientro. Tra Soleil Sorge ed Alex Belli non sono mancati i momenti di tensione e chiarezza. Nelle ultime ore, l’influencer si è aperta a un racconto molto toccante con Antonio Medugno. Soleil Sorge ha raccontato un doloroso incidente stradale in cui è stata coinvolta in passato. Soleil Sorge e il doloroso episodio del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha portato avanti la sua esperienza alda vera protagonista. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è legata ad Alex Belli, creando un triangolo amoroso che è stato al centro delle dinamiche del reality show. L’attore ha abbandonato la Casa a dicembre, ma nelle scorse settimane vi ha fatto rientro. Traed Alex Belli non sono mancati i momenti di tensione e chiarezza. Nelle ultime ore, l’influencer si è aperta a un racconto molto toccante con Antonio Medugno.hato un dolorosoin cui è stata coinvolta in passato.e il doloroso episodio del ...

