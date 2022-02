Russia, le nuove sanzioni Ue. Blocco Swift congelato "Putin non ha paura. Aiuti economici di Xi su restrizioni" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la prima ondata di misure contro la Russia, si attendono le nuove sanzioni del Blocco Nato come risposta all'attacco militare a sorpresa di Vladimir Putin all'Ucraina con i mezzi pesanti di Mosca che stanno puntando Kiev e che, secondo quanto riferito da un alto dirigente dell'amministrazione americana, mira a "decapitare" il governo del presidente Volodymyr Zelensky. "L'Ue risponderà nei termini più forti possibili e concorderà il più duro pacchetto di sanzioni mai attuato", ha tuonato il ministro degli esteri Ue Josep Borrell. Per quanto riguarda Bruxelles, la decisione sarà presa questa sera dal Consiglio europeo a cui parteciperà anche il premier italiano Mario Draghi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la prima ondata di misure contro la, si attendono ledelNato come risposta all'attacco militare a sorpresa di Vladimirall'Ucraina con i mezzi pesanti di Mosca che stanno puntando Kiev e che, secondo quanto riferito da un alto dirigente dell'amministrazione americana, mira a "decapitare" il governo del presidente Volodymyr Zelensky. "L'Ue risponderà nei termini più forti possibili e concorderà il più duro pacchetto dimai attuato", ha tuonato il ministro degli esteri Ue Josep Borrell. Per quanto riguarda Bruxelles, la decisione sarà presa questa sera dal Consiglio europeo a cui parteciperà anche il premier italiano Mario Draghi. Segui su affaritaliani.it

