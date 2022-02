Putin lancia l’attacco in Ucraina. Le sirene antiaeree suonano nel centro di Kiev. Biden: “Ha scelto una guerra premeditata che porterà sofferenza e una perdita catastrofica di vite umane” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Un’operazione militare speciale” per “smilitarizzare l’Ucraina”. L’ha annunciata il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in una dichiarazione televisiva nella notte. “L’operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un’azione decisiva dalla Russia”, ha aggiunto Putin, accusando la Nato di “comportamenti immorali”. sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale Ucraina. Putin: “Operazione militare speciale per smilitarizzare l’Ucraina” “Condanniamo l’aggressione militare senza precedenti della Russia contro l’Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l’integrità territoriale dell’Ucraina. I leader dell’UE ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Un’operazione militare speciale” per “smilitarizzare l’”. L’ha annunciata il presidente della Federazione Russa, Vladimir, in una dichiarazione televisiva nella notte. “L’operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un’azione decisiva dalla Russia”, ha aggiunto, accusando la Nato di “comportamenti immorali”.ri, la capitale: “Operazione militare speciale per smilitarizzare l’” “Condanniamo l’aggressione militare senza precedenti della Russia contro l’. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l’integrità territoriale dell’. I leader dell’UE ...

