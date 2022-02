Psg: fila di pretendenti per un centrocampista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Georginio Wijnaldum potrebbe lasciare il Paris St-Germain dopo una sola stagione e le pretendenti al centrocampista olandese non mancano. Atletico... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Georginio Wijnaldum potrebbe lasciare il Paris St-Germain dopo una sola stagione e lealolandese non mancano. Atletico...

sportli26181512 : Psg: fila di pretendenti per un centrocampista: Georginio Wijnaldum potrebbe lasciare il Paris St-Germain dopo una…

Ultime Notizie dalla rete : Psg fila Sky Sport Champions, Diretta Ottavi #2 - Palinsesto Telecronisti NOW ...dall'inizio della scorsa stagione insieme a Kimmich - Lewandowski (Bayern) e Mbappé - Di Maria (Psg)... Lille reduce da 3 vittorie di fila in UCL. Chelsea e Lille si sono incontrate in un solo precedente ...

Calciomercato Juventus, ok alla cessione anticipata: affare da 32 milioni Per l'attaccante italiano, si parla a più riprese di un possibile ritorno al PSG, ma di certo non ... Calciomercato Juventus, c'è la fila in Liga per Kean Kean ©LaPresseIl bomber non riesce a trovare ...

PSG-Rennes: video, gol e highlights Sky Sport Torino, per Bremer c’è la fila: tutti i top club di Serie A sul centrale granata per Bremer c’è la fila: tutti i top club di Serie A sul centrale granata Caso plusvalenze, comunicata la conclusione delle indagini: non solo la Juventus indagata Chelsea, Tuchel: “Lukaku? Non si è ...

Ligue1: il Psg affonda in casa del Nantes, Neymar sbaglia un rigore Il Psg paga le fatiche di Champions e affonda allo "Stade de la Beaujoire" sotto i colpi del Nantes. Nell'anticipo serale della 25/a giornata della Ligue 1, la formazione di Pochettino scivola 3-1 ...

