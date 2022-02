Oroscopo Marco Pesatori 25 febbraio 2022: Toro adorabili (Di giovedì 24 febbraio 2022) Benvenuti nella rubrica dedicata all'Oroscopo giornaliero di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo rivela le previsioni astrologiche di venerdì 25 febbraio 2022 e la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 25 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Meritate il massimo del tifo. Marte e Venere vi osservano in critica quadratura, vi rallentano e innervosiscono. Luna e Saturno, in splendida posizione, però la pensano diversamente e vi preparano una giornata niente affatto male. ???? Toro - Avete il feeling giusto. Il carisma perfetto. La vista a raggi-x, come Superman. Non vi sfugge niente. Non ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Benvenuti nella rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo rivela le previsioni astrologiche di venerdì 25e la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 25: Ariete,, Gemelli Ariete - Meritate il massimo del tifo. Marte e Venere vi osservano in critica quadratura, vi rallentano e innervosiscono. Luna e Saturno, in splendida posizione, però la pensano diversamente e vi preparano una giornata niente affatto male. ????- Avete il feeling giusto. Il carisma perfetto. La vista a raggi-x, come Superman. Non vi sfugge niente. Non ...

