MotoGp, Marc Marquez: “Un errore risalire in moto dopo l’operazione, nessuno mi fermò” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ho la crisi dei 30 anni prima di farli. Adesso sono uno dei vecchi“. Parole da veterano quelle di Marc Márquez che va a caccia del settimo mondiale motoGp. Si parte il 6 marzo in Qatar, con una Honda rivoluzionata. “Quando vedi il cambiamento su una moto dall’esterno, è perché dall’interno è ancora maggiore – racconta in una intervista al Pais – Negli anni precedenti, mentre stavano vincendo, le modifiche alla moto erano piccole. Ma quando c’è una mancanza di risultati in un Marchio come Honda, arrivano grandi cambiamenti. All’inizio non mi sentivo per niente a mio agio. Ma già in Indonesia, negli ultimi test pre-stagionali, abbiamo iniziato a portare la moto nel mio campo”. Grande attesa per il rientro dopo “tre mesi di inattività. E quando dico ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ho la crisi dei 30 anni prima di farli. Adesso sono uno dei vecchi“. Parole da veterano quelle diMárquez che va a caccia del settimo mondiale. Si parte il 6 marzo in Qatar, con una Honda rivoluzionata. “Quando vedi il cambiamento su unadall’esterno, è perché dall’interno è ancora maggiore – racconta in una intervista al Pais – Negli anni precedenti, mentre stavano vincendo, le modifiche allaerano piccole. Ma quando c’è una mancanza di risultati in unhio come Honda, arrivano grandi cambiamenti. All’inizio non mi sentivo per niente a mio agio. Ma già in Indonesia, negli ultimi test pre-stagionali, abbiamo iniziato a portare lanel mio campo”. Grande attesa per il rientro“tre mesi di inattività. E quando dico ...

