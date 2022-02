Mario Draghi é pronto a dimettersi? Arriva l’ultimatum (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente Mario Draghi è pronto a dimettersi: “Trovatevi un altro premier”. l’ultimatum di Mario Draghi Lo scorso Giovedì il presidente Draghi ha minacciato la crisi di governo. Ha alzato la voce con i capidelegazione della maggioranza facendo riferimento a quanto accaduto sul Dl Milleproroghe, con il governo battuto quattro volte in Commissione. “Così non va, dentro o fuori. Non bisogna affossare i provvedimenti in Aula. Trovatevi un altro premier, è successo un fatto grave”. Il richiamo di Draghi non era indirizzato solo al Centrodestra ma a tutte le forze politiche della maggioranza. La preoccupazione principale è legata al fatto che “non ha alcuna intenzione di vivere un anno a Palazzo Chigi guidando un governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente: “Trovatevi un altro premier”.diLo scorso Giovedì il presidenteha minacciato la crisi di governo. Ha alzato la voce con i capidelegazione della maggioranza facendo riferimento a quanto accaduto sul Dl Milleproroghe, con il governo battuto quattro volte in Commissione. “Così non va, dentro o fuori. Non bisogna affossare i provvedimenti in Aula. Trovatevi un altro premier, è successo un fatto grave”. Il richiamo dinon era indirizzato solo al Centrodestra ma a tutte le forze politiche della maggioranza. La preoccupazione principale è legata al fatto che “non ha alcuna intenzione di vivere un anno a Palazzo Chigi guidando un governo ...

