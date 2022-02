Malattia dovuta a TBC: normativa, periodo di comporto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ai fini della maturazione del periodo di Malattia sono comprese anche le assenze dovute a: 1) infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, CCNL 2006-09) … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: Gestire il personale scolastico L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ai fini della maturazione deldisono comprese anche le assenze dovute a: 1) infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, CCNL 2006-09) … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: Gestire il personale scolastico L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Malattia dovuta a TBC: normativa, periodo di comporto - TortorelliGuido : Nel 2017 il territorio ha visto la diffusione di una malattia infettiva provocata da batteri che ha interessato la… - annalisaveneto : @PoliteKosmo Questa inefficienza è dovuta dalla gestione del paese da parte di gente incompetente nominata per rac… - paola_lisci : @strange_days_82 Ha ragione tu devi firmare perché non è vero che sei rimborsata dal governo in caso malattia dovuta al vaccino - frrsvt1 : @GiovanniPortel8 Ormai il malore improvviso è la nuova malattia del secolo(dovuta ai vaccini mRna) -