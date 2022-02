Latte: costi di produzione fuori controllo (Di giovedì 24 febbraio 2022) “La crisi della zootecnia bergamasca e lombarda non accenna ad attenuarsi ed i costi di produzione a carico degli allevatori hanno ormai superato da tempo la soglia di guardia, con il rischio di intaccare irrimediabilmente la tenuta di una realtà imprenditoriale conosciuta nel mondo per la qualità dei suoi prodotti”: è quanto afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando i risultati dell’ultimo aggiornamento dell’indice Ismea sui costi produzione del comparto del Latte bovino, diffusi nei giorni scorsi dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare e aventi ad oggetto l’andamento dell’intera annata 2021. “costi energetici ed alimentazione – spiega il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo – hanno configurato una congiuntura che ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) “La crisi della zootecnia bergamasca e lombarda non accenna ad attenuarsi ed idia carico degli allevatori hanno ormai superato da tempo la soglia di guardia, con il rischio di intaccare irrimediabilmente la tenuta di una realtà imprenditoriale conosciuta nel mondo per la qualità dei suoi prodotti”: è quanto afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando i risultati dell’ultimo aggiornamento dell’indice Ismea suidel comparto delbovino, diffusi nei giorni scorsi dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare e aventi ad oggetto l’andamento dell’intera annata 2021. “energetici ed alimentazione – spiega il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo – hanno configurato una congiuntura che ...

