La Ue vara le sanzioni contro la Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 23.12 - Le decisioni da Bruxelles sanzioni dure erano annunciate e sanzioni dure saranno, Anche se il gas, settore strategico per Mosca ma anche per diversi paesi europei, primo tra tutti l'Italia, rimane fuori dalla morsa delle restrizioni. I leader europei, d'accordo con Stati Uniti ed altri paesi occidentali hanno sottoscritto una serie di sanzioni pesanti contro Putin per il suo attacco in Ucraina. "Il Consiglio europeo concorda sulla messa in campo di misure restrittive che impongono massicce e severe conseguenze per la Russia. Le sanzioni coprono il settore finanziario, energetico quello dei trasporti, l'export di beni e finanziario, la politica dei visti e l'inserimento nella lista nera, e con nuove criteri, di personalità russe". E' quanto si legge nelle conclusioni del ...

